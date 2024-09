São Paulo pede ao governo para jogar final contra Corinthians no MorumBis

O São Paulo solicitou ao governo de São Paulo e à Polícia Militar que o jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Feminino, contra o Corinthians, seja disputado no MorumBis neste domingo de manhã.

A polêmica, no entanto, coincide com a partida no mesmo dia do Palmeiras, que irá enfrentar o Criciúma, no Allianz Parque, às 16h, pelo Brasileirão masculino

Da mesma maneira, ocorrerá no próximo domingo (22) a partida de volta da final da final, onde será disputada na Neo Química Arena, com o São Paulo jogando no mesmo dia, mas também pelo Brasileirão masculino.