Em 1ª temporada pelo Palmeiras, Aníbal Moreno completa 50 jogos e diz: "Um prazer para mim"

O volante Aníbal Moreno alcançou a marca de 50 jogos com a camisa do Palmeiras no último domingo, quando a equipe venceu o Athletico-PR, por 2 a 0, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Peça titular na equipe comandada por Abel Ferreira, o argentino celebrou a ocasião.

"É importante para mim, muito gratificante. 50 jogos já. É um prazer para mim. Ano passado não joguei muito jogo por lesão. Hoje me sinto muito bem e é muito importante ter essa marca. Temos um time muito bom, um grupo muito bom, de gente boa, que trabalha muito durante a semana. Isso me dá muita força para encarar todo jogo com a maior vontade de ganhar. É seguir por esse caminho", afirmou o argentino, que marcou quatro gols no período", disse.

Aníbal foi anunciado no fim do ano passado como reforço para esta temporada. O atleta já era desejo antigo da diretoria, que conseguiu comprá-lo do Racing, da Argentina, apenas nesta ocasião. O volante estreou logo no primeiro jogo em que foi relacionado, contra o Novorizontino, pela primeira rodada do Paulistão.