Felipe Anderson celebra 1º gol pelo Palmeiras e projeta duelo com o Athletico-PR

Após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, o Palmeiras está com foco total em conquistar o Tricampeonato Brasileiro. No momento, o Alviverde ocupa a terceira colocação, com 44 pontos, quatro a menos que o Fortaleza, que ainda tem um jogo a menos. Felipe Anderson destacou a mentalidade da equipe para a disputa do título da competição.

"Desde que eu cheguei, me destacaram muito isso, tentaram me explicar o ambiente e uma das coisas foi isso, de não desistir independentemente do resultado e das situações de campeonatos ou de jogos, que tínhamos de lutar até o final. Foi o que eu vi. Com certeza fica um gosto amargo nessas competições que passaram porque o Palmeiras quer brigar por tudo, mas nós temos aprendido a lidar com isso, temos que seguir em frente e provamos isso no último jogo. Vai nos ajudar para o futuro. Agora temos 14 jogos decisivos, 14 jogos que nós queremos vencer o máximo possível para lutar pelo título, que é um objetivo dentro do clube. Mas não adianta a gente pensar no último jogo, temos de pensar no próximo. É jogar jogo a jogo para não nos distrairmos, porque sabemos a dificuldade do campeonato, sabemos a dificuldade dos adversários, então temos que entrar como se fosse uma final realmente", relatou.