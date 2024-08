Atletas da natação brasileira abrem Paralimpíadas de Paris com três medalhas; veja conquistas

Vladimir Danilenko, atleta russo que compete sob bandeira neutra, ficou com a prata (2min01s34), enquanto o chileno Alberto Abarza Diaz levou o bronze (2min01s97).

"Essa medalha estava presa. Não pude gritar que era campeão nos 100m costas na última Paralimpíada. Trabalhei demais para conquistar ela. É fruto do trabalho. Essa prova me emociona muito por como foi em Tóquio, quando errei. Eu me cobro muito, não gosto de trabalhar com erros. Mudei tudo e hoje até se eu errasse, estava pronto para consertar. A medalha de ouro iria vir de qualquer jeito, eu não ia deixar escapar nem se me batessem dentro da água (risos)", comentou em entrevista ao SporTV.