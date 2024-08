São Paulo e Atlético-MG voltam a se enfrentar na Copa do Brasil após 24 anos

Nessa quarta-feira, São Paulo e Atlético-MG começam a decidir uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. As equipes se encontraram uma vez no torneio e o desfecho foi feliz para o Tricolor.

O encontro aconteceu pela semifinal do mata-mata nacional, em 2000. Assim como o embate nesta edição, o primeiro duelo aconteceu no Morumbis e a volta no mando do Galo.

O São Paulo tratou de liquidar o confronto logo na ida e triunfou por 3 a 0 diante do seu torcedor. Rogério Pinheiro, Fabiano e Carlos Miguel marcaram os tentos do embate.