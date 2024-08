Izquierdo: Michel Araújo se emociona em roda com colegas do São Paulo; veja

No jogo contra o Vitória, no Morumbis, o elenco do São Paulo entrou em campo com uma camisa azul em solidariedade a Juan Izquierdo, que segue internado na UTI do Hospital Albert Einstein. Na camisa, estava escrito: "Fuerza Izquierdo". Na tradução ao português, "Força Izquierdo".

Na última atualização do hospital sobre o zagueiro, as notícias não foram nada animadoras. Foi informado que Izquierdo apresenta "quadro neurológio crítico" e está dependente de ventilação mecânica.

Izquierdo caiu desacordado aos 34 minutos do segundo tempo do jogo entre Nacional e São Paulo, pela volta das oitavas de finais da Libertadores, no Morumbis. Ele recebeu atendimento no estádio e precisou deixar o local de ambulância.