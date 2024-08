Após estrear no profissional do Santos, Villarreal é convocado pela seleção colombiana sub-20

Alejandro Villarreal foi contratado recentemente para as categorias de base do Santos, mas já foi chamado pelo técnico Fábio Carille para uma partida com o profissional. No último sábado, ele entrou na reta final da derrota de 1 a 0 para o Avaí.

Com a convocação, o colombiano não fica à disposição de Carille para os duelos contra Amazonas e Ponte Preta, ambos pela Série B. Vale lembrar que o lateral direito JP Chermont também foi chamado pela Seleção Brasileira sub-20.

Veja a convocação da Colômbia sub-20

Royner Andrés Benítez Hernández - Águilas Doradas



Sergio Andrés Aponzá Cantoñi - Alianza FC