Sporting fica próximo de acerto com o Barcelona pela contratação de Vitor Roque

A novela envolvendo Vitor Roque pode estar chegando ao fim. Segundo o jornal espanhol Sport, o Sporting, de Portugal, está perto de contratar o jogador do Barcelona.

A ideia do Sporting é pagar ao Barcelona 20 milhões de euros (R$ 120 milhões) mais variáveis que poderiam ultrapassar os 30 milhões (R$ 180 milhões), além de incluir uma cláusula de venda futura. O objetivo do Barça é vender Vitor Roque por pelo menos 32 milhões de euros (R$ 192 milhões), mesmo que seja de forma parcelada.

Ainda de acordo com a publicação, o interesse do Sporting foi levado muito a sério pelo Barcelona. Isso pelo fato de que os portugueses têm feito boas vendas recentemente e poderiam investir uma boa quantia no jogador.