Inter tem dois gols anulados e perde pênalti, mas vence Maracanã no fim

Como foi o jogo

A equipe gaúcha pressionou desde os primeiros minutos, apostando na marcação alta e nas jogadas aéreas para incomodar a defesa adversária. O Colorado chegou a balançar as redes com um belo gol de Wesley, mas o VAR anulou o lance ao apontar impedimento. Sentindo a pressão, o Maracanã só conseguiu se aproximar da área rival em um contra-ataque bem articulado, que, no entanto, não levou perigo ao gol defendido por Anthoni.



A segunda etapa começou como a primeira: com o Internacional pressionando. Em busca de mais presença ofensiva, o técnico Roger Machado alterou o esquema tático, retirando um zagueiro para colocar mais um atacante, reforçando o setor ofensivo na busca pelo gol. Para aumentar a criatividade no meio-campo, o treinador também colocou em campo o camisa 10 Alan Patrick, que teve a chance de abrir o placar em cobrança de pênalti, mas parou na grande defesa do goleiro Rayr. O VAR voltou a aparecer e anulou o gol de Raykkonen por toque no braço. No entanto, já nos acréscimos, validou o gol de Gustavo Prado, que garantiu a vitória colorada no finalzinho.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Gols e destaques

Perigo aéreo. O Internacional tentou levar perigo pelo alto nos minutos iniciais do jogo. Primeiro, Thiago Maia se antecipou na área, mas não conseguiu a finalização de cabeça. Na sequência, foi a vez de Rogel subir bem, também pelo alto, mas a cabeçada saiu sem direção e foi para fora.



O Inter segue em busca do gol. Aos 23 minutos do primeiro tempo, a equipe trocou passes rápidos e rasteiros até a bola chegar a Bruno Tabata, pela direita. Ele cortou a marcação e finalizou com força, mas a bola subiu demais e passou por cima do gol.



Quase um golaço no Beira-Rio. Aos 31 minutos, Bruno Tabata cruzou com precisão e encontrou Wesley bem posicionado na área. Com um toque de calcanhar, o atacante balançou as redes, sem chances para o goleiro Rayr Miller, que apenas observou. Wesley chegou a comemorar, mas o VAR entrou em ação e anulou o gol por impedimento.



Defesaça de Rayr. Já nos acréscimos do primeiro tempo, o Inter voltou a levar perigo. Aguirre recebeu ótimo passe em profundidade pela direita e saiu cara a cara com o goleiro Rayr. O lateral finalizou de chapa, mas o goleirão cresceu no lance e fez uma grande defesa, de peito aberto, garantindo o empate parcial no intervalo.



O Maracanã apareceu. O time cearense também respondeu nos acréscimos. Em rápido contra-ataque, Adailton Bravo recebeu bom passe em velocidade e invadiu a área. Pressionado por Victor Gabriel, o atacante finalizou com pouco ângulo e acabou acertando a rede pelo lado de fora.



Começa a segunda etapa. Após bom cruzamento de Ramon pela esquerda, Rayr voltou a aparecer com destaque e espalmou a bola antes da chegada dos atacantes colorados. O Inter ainda tentou aproveitar o rebote, mas a zaga do Maracanã afastou o perigo e evitou a finalização.

Na trave! Gustavo Prado entrou bem na partida e, com liberdade, arriscou um belo chute de fora da área. A bola explodiu no travessão e saiu, levando perigo ao gol de Rayr. O Inter seguiu tentando, mas encontrava dificuldades para furar a defesa bem postada do time cearense.



Pênalti marcado para o Inter! Wesley dominou no peito dentro da área e foi derrubado pela marcação. O árbitro não teve dúvidas e assinalou a penalidade. Alan Patrick foi para a cobrança, bateu rasteiro no canto esquerdo, mas parou em Rayr, que fez uma grande defesa e manteve o placar zerado no Beira-Rio.



O VAR anulou mais um gol. Alan Patrick fez uma excelente cobrança de escanteio, e a bola encontrou o atacante Raykkonen, que cabeceou com precisão para o fundo das redes. Porém, o VAR entrou em ação novamente e chamou o árbitro Bruno Pereira, que viu um suposto toque no braço do atacante, invalidando o gol.



Gol marcado. Após bom cruzamento da direita, Wesley conseguiu cabecear uma boa bola no travessão. A bola subiu, e sobrou para Gustavo Prado que encheu o pé de perna direita para abrir o placar nos acréscimos.



Fim de jogo. O Inter confirmou a vitória diante de sua torcida, enquanto o Maracanã mantém a esperança de reverter o resultado no jogo de volta.



Ficha técnica: Internacional 1 x 0 Maracanã

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre

Data e Hora: 29 de abril de 2025, às 19h (Horário de Brasília)

Competição: ida da 3° fase da Copa do Brasil

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Rafael Mandacaru (MAR), Jairo (MAR), Rogério (MAR).

Cartões Vermelhos: Não teve.

Gols: Gustavo Prado (INT) - 47'/2ºT