City vence o Nottingham com 'ajuda' da trave e vai à final da FA Cup

Precisando correr atrás do resultado, o Nottingham acertou duas bolas na trave em sequência, as duas com Gibbs-White. Na primeira, acertou uma pancada de esquerda e carimbou o travessão. Em seguida, aproveitou vacilo de Gvardiol, driblou Ortega e bateu no pé da trave direita.

A trave do City estava encantada em Wembley: na pressão para diminuir o placar, o Nottingham acertou o poste pela terceira vez no jogo. Hudson-Odoi ganhou no alto e cabeceou na trave, Gibbs-White pegou o rebote e chutou em cima de Ortega.

Lances importantes

1x0. Gol relâmpago em Wembley! Lewis recebeu passe de Kovacic na meia-lua, ajeitou e bateu no cantinho direito do goleiro, rasteiro, sem chances de defesa.

Fora. Nico O'rilley roubou a bola no campo de ataque, limpou o lance e bateu cruzado de longe. A bola passou perto do gol de Sels.

Perdeu! Primeiro lance do segundo tempo, Hudson-Odoi cruzou para Elanga na marca do pênalti. O sueco deslizou e mandou a bola para fora, com perigo.