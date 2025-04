Ancelotti despista sobre futuro no Real e fala até em aposentadoria

Após ficar com o vice da Copa do Rei, derrotado para o Barcelona na prorrogação, Ancelotti se esquivou de responder sobre seu futuro no Real Madrid, não citou a seleção brasileira e falou até na possibilidade de aposentadoria.

Posso seguir, posso parar... Isso será um tema das próximas semanas, não de hoje.

disse o treinador italiano.

O que aconteceu

Durante a coletiva de imprensa após a final, Ancelotti não se estendeu no assunto e evitou responder sobre a continuidade do trabalho no Real Madrid.