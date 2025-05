Marcos Rocha exalta coletivo do Palmeiras e destaca campanha na Libertadores: "Mérito do trabalho"

O Palmeiras venceu o Bolívar por 2 a 0, no Allianz Parque, e garantiu a liderança geral da fase de grupos da Libertadores. Murilo e Facundo Torres anotaram os gols palmeirenses no duelo válido pela quinta rodada da competição. O lateral direito Marcos Rocha foi capitão da equipe em seu retorno ao time depois de recuperar de um problema na panturrilha. Ele valorizou a força coletiva do elenco e avaliou a campanha na fase de grupos.

"Era o nosso objetivo desde o início da competição, todas as Libertadores que disputamos tínhamos esse objetivo de terminar em primeiro e garantir a liderança para decidir em casa com apoio do nosso torcedor. Feliz, mais uma vez. É mérito do nosso trabalho coletivo. Parabenizar a todos", disse ao Paramount+.

A equipe que entrou em campo teve algumas mudanças e não teve à disposição Gustavo Gómez, Paulinho e Estêvão. O trio foi preservado pela comissão técnica.