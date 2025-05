Bidu celebra gol da vitória e valoriza entrega do Corinthians: "Lutamos até o fim"

O Corinthians está mais vivo do que nunca na Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o Timão jogou com uma equipe alternativa e fez o suficiente para vencer o Racing-URU por 1 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu, resultado que coloca o time na vice-liderança do Grupo C. Autor do gol da vitória, Matheus Bidu celebrou o triunfo e valorizou a entrega do grupo no Uruguai.

"Queria agradecer a Deus pela oportunidade. Pude fazer o gol e ajudar a equipe. Sabíamos que seria um jogo extremamente difícil. Independente de como foi, lutamos até o final e conseguimos três pontos. Vamos para o jogo contra o Huracán buscar a classificação", disse o lateral esquerdo em entrevista à ESPN.

Questionado sobre a renovação de contrato com o clube, o ala desconversou. Seu vínculo vai até o fim deste ano, mas o jogador tem conversas adiantadas para renová-lo por mais três temporadas.