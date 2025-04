Campeão da Copa do BR tem prêmio 10x maior que Barça por título contra Real

O Barcelona conquistou a Copa do Rei sobre o Real Madrid, mas receberá uma premiação modesta, especialmente se comparado às cifras da Copa do Brasil.

O que aconteceu

O Barça deve embolsar aproximadamente 1,2 milhão de euros pelo título, cerca de R$ 7,76 milhões. A premiação é apenas pela vitória na final, sem contar valores por participação — 660 mil euros (R$ 4,2 milhões) para os times da primeira divisão — e bilheteria. O vice-campeão ganha cerca de 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 6,5 milhões).

O valor é cerca de dez vezes menos do que a premiação do campeão da Copa do Brasil. O time receberá R$ 77,1 milhões apenas pelo triunfo na decisão. Uma equipe que dispute todas as fases da competição nacional, por exemplo, pode embolsar R$ 101 milhões.