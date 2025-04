Liverpool massacra Tottenham de virada, é campeão inglês e retoma soberania

Liverpool se atrapalhou na bola parada, Tottenham não desperdiçou e jogou um balde de água fria em Alfield. Com um time bastante modificado, os Spurs se mostraram muito à vontade no início da partida e não desperdiçaram sua melhor chance para abrir placar e deixar os torcedores do Liverpool apreensivos.

Os Reds acordaram e precisaram de seis minutos para sacramentar a virada. A derrota parcial ligou o time de Arne Slot, que passou a ter mais a posse da bola e acelerar jogadas, principalmente no campo de ataque. A pressão surtiu efeito e, entre os 17 e 23 minutos do primeiro tempo, o Liverpool balançou as redes três vezes, com dois deles validados pela arbitragem.

Liverpool ativou "modo atropelo" e foi para o intervalo com 3 a 1. Empurrado pela torcida, os donos da casa mantiveram o ritmo mesmo com o placar já favorável, aproveitaram um rebote após escanteio para anotar o terceiro abriu a contagem regressiva para soltar o grito de campeão. Nos acréscimos, o Tottenham até esboçou uma reação, mas Alisson pouco trabalhou.

Partida virou ataque contra defesa, e o artilheiro Salah anotou o 16º dele sobre o Tottenham. O Liverpool ignorou o marcado e voltou para o segundo tempo com fome de gols e contou com um letal Mohamed Salah para sacramentar uma goleada em casa. O carrasco do Tottenham se isolou ainda mais na artilharia do Inglês, com 28 gols. O egípcio ainda participou do quinto ao pressionar Udogie, que anotou contra.

Gols e lances importantes

0x1: Aos 11 minutos do primeiro tempo, Maddison cobrou escanteio, Solanke cabeceou e Alisson ficou parado observando a bola ir para o fundo da rede.