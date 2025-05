Inter bate Nacional, ultrapassa Bahia e vira vice-líder de grupo na Libertadores

Nesta quinta-feira, o Internacional venceu o Nacional, do Uruguai, por 2 a 0, no Estádio Gran Parque Central, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A vitória do Colorado foi fundamental para encaminhar a classificação da equipe às oitavas de final da principal competição do continente. Os gols dos gaúchos foram anotados por Ricardo Mathias e Aguirre.

Diante do triunfo, o Inter chegou aos oito pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo F da Libertadores. O time de Roger Machado, assim, ultrapassou o Bahia, que tem sete pontos, e, agora, está a uma unidade atrás do líder Atlético Nacional, da Colômbia. O Nacional, por sua vez, eliminado, é o lanterna da chave, com quatro pontos.

Para fechar a fase de grupo da Libertadores, o Internacional tem um confronto direto contra o Bahia, no Beira-Rio, apenas no dia 28 deste mês. A bola rola a partir das 19h (de Brasília) e o time gaúcho precisa de apenas um empate para garantir vaga na próxima fase da competição.