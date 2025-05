Murilo elogia Piquerez em momento '5ª série': 'Sei onde coloca a bola'

"A gente vem correspondendo muito bem", disse o zagueiro. "A gente vem fazendo o que a gente deve fazer ali dentro de campo, que é marcar e não sofrer gols, e também dar sempre apoio para os atacantes para eles conseguirem ter tranquilidade para sempre sair com a vitória".

Marcos Rocha elogia equipe com opções extras por posição

O Abel sempre cobrou para a diretoria ter um elenco qualificado, onde poderia ter dois ou três na mesma posição com qualidade de estar dentro de campo e fazer o melhor para que o Palmeiras vença. E o mais importante é que não tem vaidade, não tem nenhuma torcida contra nosso companheiro. A gente torce para que eles vão bem, consigam dar conta do recado. E por isso que o Palmeiras, mesmo trocando, perdendo alguns jogadores, às vezes por lesão, consegue manter o mesmo padrão. E a gente está brigando por todos os títulos por causa dessa coletividade que a gente tem dentro do Palmeiras, que a gente traz para dentro de campo e conseguimos representar o nosso torcedor com futebol, com vitórias, com gols. Marcos Rocha, à Paramount+