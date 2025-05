Fla precisa vencer 2 jogos para se classificar, mas cenário não é tão ruim

O Flamengo entra no campo do Maracanã na noite desta quinta-feira para enfrentar a LDU de Quito e lutar pela sua sobrevivência na Copa Libertadores. Vencer é fundamental, e o que mais precisa o time rubro-negro para não ser eliminado precocemente do certame?

Hoje o Central Córdoba lidera o grupo C com 11 pontos ganhos e saldo de três, mas terá só uma partida a disputar. A LDU soma oito com a mesma diferença entre gols marcados e sofridos. O Flamengo tem cinco pontos e saldo zero. Sem chances até de ir para a Sul-americana, o Deportivo Táchira nem sequer pontuou.

Vencer as duas partidas que lhe restam é fundamental para os rubro-negros, primeiro o time equatoriano e no dia 28, novamente no Rio de Janeiro, a equipe venezuelana, lanterna da chave. Mas não basta para avançar na Libertadores sem depender de outro resultado. O Flamengo tem que fazer seus pontos e elevar o saldo a três.