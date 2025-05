Santos recebe notificação da Fifa referente à dívida com Caixinha

O Santos recebeu uma notificação da Fifa referente à dívida com o técnico Pedro Caixinha e sua comissão. O clube tem 45 dias para quitar o valor ou entrar em acordo com os portugueses. Caso contrário, a equipe poderá sofrer um transferban.

O ex-treinador do Peixe entrou com um processo na entidade máxima do futebol no começo do mês. Os estrangeiros não entraram em acordo com a diretoria para o pagamento da multa rescisória.