Barcelona vira na prorrogação em final com 5 gols, bate Real e é campeão

Koundé quase abriu o placar de cabeça. O lateral subiu sozinho na área do Real Madrid e cabeceou sem dificuldades para ótima defesa do paredão belga.

Pedri marcou um golaço! Aos 28 minutos da primeira etapa, Lamine Yamal foi acionado na ponta-direita e atraiu a marcação de três homens do Real Madrid. O atacante viu o jovem meia chegando por fora da grande área e tocou ao camisa 8, que finalizou forte no ângulo.

Bellingham empatou, mas estava em impedimento. O meia Ceballos recebeu bola após rebote e encontrou o meia no meio da área, que finalizou. O bandeirinha, porém, assinalou corretamente que o atleta do Real se encontrava impedido na jogada.

O Barcelona quase ampliou com gol olímpico! Dani Olmo cobrou escanteio muito fechado, perto da primeira trave, e a bola passou por todos na grande área, para explodir no poste do outro lado.

Szczesny salvou gol de Vini. Após bela recuperação de Bellingham no meio de campo, o meia acionou o camisa 7 do Real, que finalizou para ótima defesa do paredão do Barça. No rebote, o polonês agarrou novamente outro chute do brasileiro.

Mbappé empatou com golaço de falta! Após criar bela jogada que gerou falta bem perto da grande área, o próprio francês realizou a cobrança e finalizou com categoria no canto direito de Szczesny e igualou o duelo, aos 24 do segundo tempo.