Palmeiras perde do Atlético-MG na estreia do Brasileiro sub-17

O Palmeiras estreou com derrota no Campeonato Brasileiro sub-17. Nesta quarta-feira, as Crias da Academia perderam por 2 a 0 para o Atlético-MG, a Arena Gregorão, em Contagem (MG). Rafael Martins e Ronaldo fizeram os gols da partida.

Ambas as equipes voltam a campo na próxima terça-feira. Pela segunda rodada do Brasileirão, o Palmeiras duela com o Juventude, às 16 horas (de Brasília), na Arena Barueri. Antes disso, as Crias da Academia enfrentam o Suzano, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, às 11 horas, no Francisco Marques Figueira, em Suzano.

O Atlético-MG, por sua vez, enfrenta o São Paulo, no CT Marcelo Portugal, em Cotia, a partir das 15 horas.