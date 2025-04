Torcida do Barcelona ataca Vini Jr. antes da final contra o Real: "morra"

O clube, no entanto, decidiu não participar da coletiva de imprensa marcada para hoje e do treinamento no estádio La Cartuja de Sevilla, palco da final.

O Atlético de Madri também entrou na confusão e condenou a postura do time merengue. "Isso é insuportável. Parem de manchar a imagem do futebol espanhol #FimDoAssédioAosÁrbitrosJá", escreveu o Atlético no X