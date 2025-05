Corinthians abre venda de ingressos para jogo decisivo da Copa do Brasil; veja preços

O Corinthians largou em vantagem no confronto com o Novorizontino. Na ida, no interior paulista, a equipe venceu o Tigre por 1 a 0 e deu um passo importante rumo à classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão precisa de um simples empate para garantir a vaga na próxima fase.

Antes disso, entretanto, o time de Dorival Júnior entra em campo duas vez. Nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), o Corinthians mede forças com o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana. Já no domingo, o adversário é o Santos, pelo Brasileirão, na Neo Química Arena.

Veja os preços dos ingressos para Corinthians x Novorizontino, por setor:

Norte - R$ 75



Sul - R$ 200



Leste Superior Lateral - R$ 110