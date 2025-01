Neymar é o jogador com maior custo por partida na história do futebol

A contratação de maior custo por jogo pertencia a Mattia Caldara, que custou 12,6 milhões de euro por partida ao Milan. O pódio é completado por Ekitiké, com 12 milhões de euros pelo PSG.

Reforço do Santos, Neymar deve chegar ao Brasil nesta sexta-feira (31) e ser apresentado no Pacaembu e na Vila Belmiro. Ele também deve estar presente no clássico diante do São Paulo, no sábado (1), e há a expectativa para que ele estreie por alguns minutos diante do Botafogo-SP, dia 5, também na Vila.

😱 🤕 💰 Cada partido de Neymar con la camiseta de Al-Hilal le costó más de 12 M€ al club saudí. Repasamos los fichajes que mayor coste por encuentro han tenido en toda la historia.



Neymar no Al-Hilal

O clube saudita pagou cerca de 90 milhões de euros (R$ 482 milhões na época) para ter Neymar. O atacante estava no PSG e assinou por dois anos, ou seja, até o meio de 2025.

O camisa 10, porém, se lesionou logo após a transferência e passou cerca de um ano longe dos gramados. Neymar chegou ao Al-Hilal em agosto de 2023 e, em outubro, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.