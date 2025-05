Renato Gaúcho volta a detonar campo sintético: 'ruim em todos os sentidos'

Técnico do Fluminense, Renato Gaúcho reacendeu a polêmica envolvendo a grama sintética após sua equipe ser derrotada por 3 a 2 pelo Atlético-MG, ontem, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

A partida na Arena MRV marcou a estreia do gramado sintético na casa do Galo. Canobbio abriu o placar para o Flu, mas Rubens e Junior Santos viraram, tudo já no segundo tempo. Kevin Serna deixou tudo igual aos 43min, mas Igor Gomes decretou a vitória dos anfitriões nos acréscimos.