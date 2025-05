Flamengo quer reforços já para o Mundial, mas Boto explica condições

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto falou com a imprensa sobre a possibilidade de o clube trazer novos reforços para a disputa do Super Mundial de Clubes, entre junho e julho.

O que aconteceu

José Boto confirmou que o Rubro-Negro tem planos para buscar mais reforços ainda antes do Mundial, mas desde que não faça 'loucuras'. A declaração foi dada após a vitória de 1 a 0 sobre o Bahia, sábado (10), no Maracanã, pelo Brasileirão.