Oscar, do São Paulo, celebra volta e quer vitória na Libertadores por classificação

Agora, o foco é a Libertadores. Nesta quarta-feira, o Tricolor recebe o Libertad, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela quinta rodada do Grupo D da competição. Se vencer, o São Paulo não só se classifica para as oitavas de final como também avançará de fase como primeiro colocado de sua chave.

"É importante. Se a gente vencer, a gente se classifica em primeiro, depois só brigamos pelo primeiro lugar geral. Então, a gente sabe da importância do jogo", prosseguiu o meio-campista são-paulino.

Um resultado positivo na quarta-feira também é importante para elevar novamente o moral do elenco após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, nos últimos minutos de jogo.

"Libertadores é sempre importante vencer, principalmente em casa, ainda mais porque viemos de uma derrota no clássico. Sei que [o clássico] não é Libertadores, mas do jeito que a gente perdeu, com certeza a gente ficou bem triste. Esperamos fazer um bom jogo na quarta-feira e vencer em casa", afirmou Oscar.

O São Paulo contará novamente com o apoio massivo de sua torcida para mais um jogo na Libertadores. Mais de 37 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para o duelo com o Libertad no Morumbis.

"A gente sempre sabe que o São Paulo na Libertadores é diferente, que o torcedor são-paulino também gosta muito da Libertadores. Então, a gente conta muito com a presença de vocês. Esperamos mostrar nosso melhor e vencer todos juntos", concluiu Oscar.