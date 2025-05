Torcida aciona Câmara e quer Ronaldo como 'persona non grata' em Valladolid

Apesar dos pedidos de parte da torcida, o prefeito da cidade, Jesús Julio Carnero, recusou declarar Ronaldo Nazário como "persona non grata" e deu suas justificativas, segundo informou a agência de notícias Ical, de Valladolid.

Não sou de declarar 'personas non grata'. Cada dia traz seus próprios desafios, e o sol nasce para todos. Cada um tem que se expressar como deve em seu trabalho e vida diária. Vocês não me encontrarão envolvido nesse tipo de polêmica (..) Entendo as preocupações da Federação de Peñas e compartilho a dor pela situação do Real Valladolid. Contudo, é essencial permitir que o clube opere, especialmente considerando a possível venda da equipe, que requer um ambiente sereno e reservado Jesús Julio Carnero, prefeito de Valladolid

3 rebaixamentos em 5 anos

É a terceira vez que o Valladolid cai para a segunda divisão em cinco anos, ou desde que Ronaldo assumiu como sócio majoritário do clube, em 2018. As outras quedas aconteceram nas temporadas 2020/21 e 2022/23.

É a pior campanha da história do Valladolid na La Liga. Em 97 anos de história, o time nunca tinha perdido tantas vezes em uma edição de campeonato, incluindo primeira, segunda e terceira divisões. Por enquanto, a equipe soma 26 derrotas, quatro empates e quatro vitórias.

Ao longo da campanha do descenso, Ronaldo foi alvo frequente de protestos dos torcedores, que cobravam mais reforços de peso e a presença do dirigente no dia a dia do clube. Em novembro do ano passado, Ronaldo revoltou os torcedores após ter jogado uma partida de tênis no mesmo momento em que o time era derrotado pelo Getafe.