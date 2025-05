Reunião da CBF com Ancelotti na Espanha definirá pré-lista de convocados

Ancelotti só chega ao Brasil no dia 26, já para anunciar a lista final de 23 jogadores.

Rodrigo Caetano e Juan fizeram observação de jogadores ao longo do último mês, após a demissão de Dorival Júnior.

Outra definição a ser discutida é quem vai compor a comissão técnica de Ancelotti na missão de comandar o Brasil até a Copa 2026.

"Conversei com ele antes do meio-dia e também recebi inúmeros comentários de jogadores da Seleção e de clubes brasileiros, que estão entusiasmados com a chegada dele", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao site da entidade.