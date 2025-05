Corinthians trata denúncias de supostas irregularidades na base como "infundadas"

As denúncias de supostas irregularidades nas categorias de base do Corinthians tornaram-se públicas na última sexta-feira. Principal torcida organizada do clube, a Gaviões da Fiel recebeu as acusações e decidiu ir até o CT Dr. Joaquim Grava para cobrar explicações da diretoria.

A uniformizada disse que não encontrou nenhuma anormalidade, mas prosseguirá com as investigações. Os torcedores ainda informaram que o diretor de base do Timão, Claudinei Alves, seria afastado durante o período de apuração dos fatos. O Corinthians, por sua vez, ainda não confirma a informação.

Já neste domingo, o ex-atacante Dinei comunicou através das redes sociais que pediu desligamento do cargo de coordenador de base do clube. Ele afirmou que a decisão foi tomada por discordâncias internas e levantou dúvidas sobre o caráter das pessoas que atualmente trabalham na área.

A quantidade de contratações para as categorias de base tem gerado incômodo de torcedores e até mesmo membros do Conselho Deliberativo do Corinthians. Na última quarta-feira, o presidente do órgão, Romeu Tuma Júnior, disse estar preocupado com a situação.

Tuma, inclusive, pediu à Comissão de Futebol do Corinthians uma análise sobre essas contratações e aguarda um parecer do órgão para, se preciso, tomar providências.