Brazão demonstra insatisfação com fase do Santos e fala sobre Neymar: "Melhor do mundo"

Com o resultado, o Alvinegro Praiano segue na segunda colocação do Grupo B do Paulistão, com quatro pontos, três a menos que o líder Guarani. Red Bull Bragantino, com quatro, e Portuguesa, com dois, completam a chave.

O Santos volta a campo no sábado, quando recebe o São Paulo, pela sexta rodada do Estadual. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).

"Desmotivados jamais. A gente representa o Santos. É um orgulho estar aqui. Sabemos que estamos devendo, precisando de resultados. É o que vamos procurar fazer nesses dois dias para voltar a vencer na Vila Belmiro com a nossa torcida", comentou o arqueiro.

Por fim, Brazão falou sobre a chegada de Neymar. O goleiro destacou a sua idolatria pelo atacante, que deixou o Al-Hilal e vai assinar com o Peixe.

"É um sonho, tive a oportunidade de jogar com ele na Seleção Brasileira uma vez. Ele vai nos ajudar muito. É o melhor jogador do mundo. Me sinto muito feliz dele estar aqui", finalizou.