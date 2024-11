Neymar diz que lesão no joelho era seu maior medo: 'fiquei mal da cabeça'

Neymar afirmou que ficou "mal da cabeça" após ver seu maior medo se tornar realidade. Em outubro de 2023, o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, passou por cirurgia e ficou mais de um ano longe dos gramados. O craque detalhou a difícil recuperação no segundo episódio da série 'Os Craques do Campeonato Saudita', da Netflix.

'A lesão que mais me abalou na carreira'

Meu maior medo desde que eu comecei era machucar o joelho. E hoje estou enfrentando o meu maior medo. [...] Essa foi a lesão que mais me abalou na carreira, eu fiquei muito triste e mal da cabeça no primeiro mês. Eu sabia que era uma lesão muito grave e ao mesmo tempo longa, né? Ficar de fora é muito ruim, no começo você só sente dor, então eu só queria que ela sumisse. Neymar, para a Netflix