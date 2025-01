Na briga para ser titular, Talles Magno desfalca Corinthians e vai aos EUA

Talles Magno vive uma crescente no Corinthians, com mais minutos em campo e sendo artilheiro do clube no Paulistão com três gols. No entanto, terá a boa sequência interrompida para resolver uma questão burocrática nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Talles confirmou que será desfalque, após o técnico Ramón Díaz afirmar que ele estaria fora contra o Noroeste, no próximo sábado (1º de fevereiro), na Neo Química Arena. O autor do gol da vitória do Timão sobre a Ponte Preta, pela 5ª rodada do estadual, terá de viajar aos EUA para regularizar seu visto. O país norte-americano está mais rigoroso com as regras para imigrantes desde que Donald Trump assumiu a presidência neste ano.

O jogador está emprestado ao Corinthians pelo New York City, clube que disputa a MLS.