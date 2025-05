Cafu compartilha bastidores do penta e dá receita para Seleção ter sucesso: "Capitão é o elo"

Cafu, capitão da Seleção Brasileira no pentacampeonato mundial na Copa de 2002, disputada na Coréia do Sul e no Japão, revelou bastidores da equipe de Felipão. O lateral direito com passagens por São Paulo, Palmeiras, Roma e Milan falou sobre o que um time precisa para ter o mesmo sucesso que a equipe canarinho que conquistou a quinta Copa do Mundo há mais de 20 anos.