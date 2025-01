Início de Ponte Preta x Corinthians é adiado após alagamento no gramado

O pontapé inicial de Ponte Preta x Corinthians, válido pela 5ª rodada do Paulistão, foi adiado em pelo menos 30 minutos devido ao alagamento no gramado do Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

O que aconteceu

A partida, que estava marcada para começar às 19h45 (de Brasília), começará às 20h15. O campo foi castigado pelas fortes chuvas que atingiram a cidade do interior paulista.

O árbitro Luiz Flavio de Oliveira decidiu remarcar o início do jogo por considerar "impraticável" a movimentação. Quase todo o gramado tinha áreas submersas a menos de uma hora do horário agendado.