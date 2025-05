Com 'golpe' de Cristiane, Flamengo bate Fluminense no Brasileiro feminino

O Flamengo venceu o Fluminense nesta sexta-feira por 2 a 1, em confronto pela 11ª rodada do Brasileirão feminino. O duelo aconteceu no estádio Moça Bonita, em Bangu.

Os gols do clássico foram marcados por Cristiane, com "golpe" de artes marciais, e Fernanda, pelo Flamengo, e Lelê, pelo Fluminense. Com a vitória, o Fla subiu para 20 pontos, na quarta colocação, enquanto o Flu se manteve na décima posição, com 13. As posições das cariocas deve mudar entre sábado e domingo, na disputa do restante da rodada.

As equipes voltam a campo pelo Brasileirão na próxima semana: o Fluminense visita o RB Bragantino na quarta-feira, às 15h (de Brasília); e o Flamengo recebe o Internacional no dia seguinte, no mesmo horário.