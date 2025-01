'Inadmissível': Talles critica Ponte Preta x Corinthians em campo alagado

A partida, marcada inicialmente para 19h45 (de Brasília), foi adiada duas vezes. Oficialmente, a bola deveria rolar a partir das 20h15 com o adiamento, mas o apito inicial só aconteceu às 20h28. O campo foi castigado pelas fortes chuvas que atingiram a cidade do interior paulista.

A primeira etapa da partida terminou empatada sem gols, mas com uma lesão muscular para o lado dos donos da casa. Serginho precisou ser substituído aos 22 minutos, após sentir dores musculares. Ele iniciou o tratamento com gelo ainda no banco de reservas.