Fora de casa, Flamengo vence Fluminense e alcança G4 do Brasileirão feminino

COM GOLS DE CRISTIANE E FERNANDA, O MAIS QUERIDO BATE O FLUMINENSE POR 2 A 1 E CONQUISTA A TERCEIRA VITÓRIA CONSECUTIVA NO BRASILEIRÃO FEMININO. É O MEEEEENGOOOO!#MeninasDaGávea

? Flamengo (@Flamengo) May 17, 2025

Com o resultado, o Fluminense permaneceu com 13 pontos, em décimo lugar. O Flamengo, por sua vez, alcançou a quarta posição, com 20 tentos.

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Do outro lado, o Flamengo recebe o Internacional nesta quinta, às 15h.

Os gols do jogo

Em primeiro tempo equilibrado, o Flamengo saiu na frente. Aos 12 minutos, Cristiane aproveitou cruzamento de Fernanda para abrir o placar de voleio. Oito minutos depois, o Fluminense chegou ao empate. Após bate e rebate na área, Lelê aproveitou passe de Lurdinha para bater forte e marcar.