Emiliano detona campo alagado em vitória do Corinthians: 'Impossível jogar'

Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians, detonou as condições do gramado do Estádio Moisés Lucarelli, após a vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0, nesta quarta-feira (29).

O que aconteceu

O argentino subiu o tom para destacar o "risco" de lesão, ao qual os atletas foram submetidos pelo gramado alagado. O primeiro tempo da partida em Campinas foi em campo cheio de poças d'água, porque não houve tempo hábil para que a drenagem do estádio funcionasse.