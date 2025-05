Playoffs da NBA: Knicks atropelam Celtics e vão à final da Conferência Leste

Nesta sexta-feira, o New York Knicks venceu o Boston Celtics, em casa, por 119 a 81, no Madison Square Gardem, em Nova Iorque, nos EUA. Com o triunfo, os mandantes fecharam a série em 4 a 2 e avançaram à final da Conferência Leste da NBA.

As finais da Conferência Leste começarão na próxima quarta-feira, às 21h (de Brasília), quando o New York Knicks recebe o Indiana Pacers, no Madison Square Garden. A série continua em Nova Iorque no jogo 2, que será na próxima sexta-feira, também às 21h. Os duelos 3 e 4 ocorrerão nos dias 25 e 27 de maio, ambos em Indiana, com horário a definir.