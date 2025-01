Abel dá puxão de orelha em Estêvão e 'salva' Anderson Barros após protesto

O Palmeiras terminou a partida sem uma finalização na direção do gol, segundo o Sofascore Brasil. O time de Abel Ferreira amargou o segundo jogo seguido sem vitória e ocupa a segunda colocação do Grupo D.

Classificação e jogos Paulista

Estêvão desperdiçou a melhor chance do clube paulista, já nos acréscimos. No último lance do jogo, Allan acertou a trave e, no rebote, o camisa 41 pegou de primeira e mandou para fora.

Protesto contra Anderson Barros

Não vou ser advogado de defesa de ninguém. O Barros já está acostumado a ser criticado, já teve pichação em muro, a torcida já invadiu CT para falar comigo. A torcida tem o direito de manifestar, mas é importante no início do ano que estejamos todos do mesmo lado e que confiem no que tem a fazer. Sabemos o caminho, o que queremos fazer e sabemos que vamos sofrer um pouco para carregar as baterias. Abel Ferreira

O Anderson Barros foi alvo de críticas da torcida antes e depois da partida no Allianz Parque. Os cânticos vieram do setor onde estavam as organizadas, que pediam a saída do diretor de futebol, motivados especialmente pelo desempenho alviverde no mercado da bola.

Barros e a diretoria contrataram três jogadores até agora. Chegaram os atacantes Paulinho e Facundo Torres e o volante Emiliano Martínez. A cúpula ainda busca um zagueiro, um meio-campista e um centroavante.