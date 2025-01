'Gelado', Klopp é testemunha da má fase do Palmeiras que revolta a torcida

A má fase do Palmeiras é real. E Jürgen Klopp foi testemunha, tanto da ausência do bom futebol quanto da revolta da torcida alviverde.

Críticas do começo ao fim do jogo

Klopp assistiu ao empate sem gols com o Bragantino de um dos camarotes do Allianz Parque. O alemão, ex-técnico do Liverpool, é diretor global do grupo Red Bull e está no Brasil para conhecer o Bragantino, um dos times do conglomerado. Antes da partida, ele visitou o gramado, recebeu uma camisa do Palmeiras e atendeu torcedores que pediram fotos.

Klopp viu o clima ficar tenso desde antes da partida. A bola não havia sequer rolado quando gritos de protesto contra Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, partiram do setor das organizadas — o resto do estádio vaiou o cântico.