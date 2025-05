Corinthians tem quantia milionária a receber de outros clubes; veja lista

Outro clube brasileiro que ainda deve ao Corinthians é o Vasco. A agremiação carioca tem pouco mais de R$ 5 milhões a pagar para o time do Parque São Jorge pelas contratações de Lucas Piton, Felipe Bastos e Giovanni Augusto.

Classificação e jogos Brasileirão

Nem todos os valores listados representam atrasos no pagamento, uma vez que diversos destes acordos foram fechados a longo prazo e, portanto, serão quitados em parcelas (veja abaixo a lista completa de devedores do Corinthians).

(Foto: Reprodução)

O balanço de 2024 do Corinthians, que registrou um aumento de R$ 829 milhões no total do passivo, foi auditado pela GF Brasil Auditoria & Consultoria que, no documento, em razão dos déficits apresentados, ponderou: "Esses eventos ou condições, indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do clube".

As contas do primeiro ano da gestão Augusto Melo foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo na última segunda-feira. O órgão seguiu a recomendação do Conselho de Orientação (Cori) e do Conselho Fiscal, que sugeriram o afastamento do mandatário por gestão temerária.