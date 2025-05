Palmeiras alcança melhor marca como visitante desde 2022; veja

Dos times que disputam a Série A do Brasileirão, o Palmeiras é o único que venceu as seis partidas mais recentes como visitante. Já como mandante, o time de Abel Ferreira tem tido um aproveitamento menor. Como mandante, são cinco vitórias, quatro empates e três derrotas. Após a vitória no Castelão, o treinador foi perguntado sobre a diferença desses números e respondeu:

"Nós procuramos quer em casa, quer fora, manter um padrão similar, mas não nós sabemos quando jogamos fora, os adversários têm a energia dos seus torcedores, como vocês viram aqui hoje, que puxa, que empurra, que essa energia é vital para ajudar uma equipe. Mas a verdade é que este ano temos temos conseguido bons resultados fora de casa", disse Abel.

"Em casa andamos um bocadinho mais oscilantes. Nós preparamos os jogos da mesma maneira e como eu vos digo muitas vezes, seja onde for, seja contra quem for, joguem quem jogar, joguem para ganhar. Essa é a nossa filosofia e é isso que nós procuramos fazer em todos os jogos, mas às vezes vai dar para ganhar, outras não. É assim funciona", seguiu.

E o Palmeiras tem chance de ampliar essa série de invencibilidade e igualar a marca de 2022. Neste domingo, o Palmeiras enfrenta o Vasco, no Mané Garrincha, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília).