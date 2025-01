Weverton defende Barros no Palmeiras: 'Tão importante quanto quem faz gols'

O goleiro Weverton saiu em defesa de Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, após ele ser alvo de críticas da torcida antes e depois do empate da equipe contra o Bragantino, nesta terça-feira (28), pelo Paulistão.

O que aconteceu

Weverton exaltou o trabalho de Anderson Barros além do mercado da bola. O goleiro citou a atuação dele no dia a dia e no contato direto com os jogadores.