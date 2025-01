Thiago Silva critica Carioca e desabafa após vaias: 'será que vale a pena?'

Campo seco e bola ruim. "As pessoas vão falar: 'e o investimento do Fluminense? É o triplo mais do que o Madureira'. Com razão. Mas só que eu volto a bater na tecla, sem condição física não tem como a gente entregar muita coisa. Impossível. Se as pessoas não pensarem um pouco no produto, que são os jogadores, para fazer um grande espetáculo, até para vocês na televisão, fica um jogo feio. Eu acho que muitos que estão vendo o jogo falam: 'caraca, esse não é o Fluminense, esse não é o Madureira'. Fica um jogo feio, campo seco. A bola, o Filipe Luís já falou ontem, não preciso falar. Isso te faz cometer erros que normalmente você não comete."

Futuro. "A gente é obrigado a escutar um: 'vai para aquele lugar' e eu com a minha família em Londres. Será que vale a pena tudo isso para mim? Não sei, mas eu vou continuar tentando porque eu vim para cá com um propósito e vou ficar com ele até o final."