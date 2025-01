Fla vê resposta de titulares e pode ter retornos antes da 1ª final no ano

Eu não diria perde-pressiona, eu diria um jogo pressionante. A gente tenta não perder (a bola). É ter o controle da bola e sempre pressionar o adversário, é um estilo de jogo que a torcida exige. O próprio torcedor não se identifica com um time que não pressiona, não tenta ser protagonista. Vai ser possível sempre? Provavelmente não. Mas tenho certeza que temos o melhor elenco da América. Se esse time não jogar, é culpa minha. Vamos conseguir pressionar todos os adversários? Não vamos. Mas a intenção é essa Filipe Luís

O Flamengo fez a pré-temporada nos Estados Unidos. Neste período, jogou um amistoso com o São Paulo — empate por 0 a 0.

A estreia do time principal não contou com Cebolinha e Luiz Araújo. O primeiro já treina com o grupo, mas está afastado desde agosto do ano passado. Já Luiz chegou a ter evolução, mas inspira cuidados do departamento médico.

O treinador indica que eles podem voltar contra o Sampaio Corrêa, na quinta-feira, pelo Carioca, no último jogo antes da Supercopa — que será dia 2, contra o Botafogo, em Belém. Os dois podem aumentar o leque imaginado pelo comandante.

Planejamento é que eles estejam à nossa disposição. O Cebolinha teve uma lesão muito grave, mas a recuperação dele foi muito boa. Queremos dar minutos para ele para poder estar à disposição na final. Luiz Araújo também fez uma lesão séria ano passado, conseguiu fazer toda a pré-temporada, mas temos de ter cuidado. Vamos levar esses jogadores entre algodões para eles não sofrerem. Pouco a pouco, passo a passo, vão evoluindo e estarem definitivamente com o time. Esperamos que eles estejam disponíveis contra o Botafogo

No primeiro jogo do time principal, Arrascaeta e Juninho começaram no banco. Ambos entraram no decorrer da partida contra o Volta Redonda e fizeram com que Filipe Luís explorasse variações táticas.