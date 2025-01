Filipe Luís elogia Fla na estreia do time principal e despista sobre Danilo

Carlinhos não viajou com o elenco. "Ele ficou no Rio, eu optei por trazer esses jogadores. Eles entraram de férias antes do tempo para jogar esses quatro jogos do Carioca, ele fez três gols nesses jogos. A gente sabe da qualidade que ele tem, agora vamos ver as decisões que vamos tomar."

Futuro do zagueiro Pablo e meia Lorran. "Esse é um assunto exclusivamente da diretoria. Claro que eu tenho opinião, mas isso o [José] Boto [diretor de futebol] vai poder responder para vocês. Estou com o grupo que participou da pré-temporada inteira comigo, que bebeu da água do conteúdo que eu passei para eles, tiveram essa imersão nesses nove dias com treinos, vídeos e correções. Então é um grupo que partiu na frente nesse quesito tático, que eu prezo muito. É inegociável que os jogadores cumpram as funções que eu peço. Os jogadores não estiveram comigo, e a diretoria vai se reunir com eles e comigo para tomarmos a decisão do que vai ser deles. Eles são jogadores do Flamengo e enquanto forem têm todo direito de estar aqui e participar do grupo. Mas isso é assunto totalmente do Boto".

