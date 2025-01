Na vitória do Flamengo de Filipe Luís, destaque para o desejo pela bola

A volúpia na pressão dentro do campo oponente, com intensa luta pela recuperação da posse imediatamente após perder a bola chamou a atenção. Intensidade!

Plata ampliou em arremate de fora da área logo no início do segundo tempo. Uma jogada bem característica do equatoriano. Chutar de média distância, algo que os rubro-negros têm que fazer mais.

Com a vantagem de dois gols e mais desgastado pelo tempo de jogo e calor em Brasília, o Flamengo até concedeu ao Voltaço a chance de avançar e finalizar. Sem perigo.

Juninho teve a chance de fazer sua estreia, mas perdeu uma boa oportunidade. Um jogo com sinais muito positivos para os rubro-negros em começo de temporada.

