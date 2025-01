Viking que fez Ironman na Antártida busca clube no Brasil para jogar a Copa

Três anos depois, o dinamarquês decidiu que perseguiria seu sonho de infância: ser jogador de futebol. Ele identificou uma ironia na mensagem que queria passar ao completar o projeto abaixo de zero, de incentivar as pessoas a irem atrás de seus maiores objetivos e que as limitações são apenas percepções. Hofman havia cumprido a missão na Antártida, mas seu grande desejo de criança estava escanteado. Resolveu, então, tomar uma atitude.

Sempre joguei futebol até uns 20 anos, mas nunca fui 100% porque, para mim, era um sonho que não era possível. Mas depois do Iceman, eu pensei que toda a mensagem que as pessoas precisam perseguir são seus maiores sonhos. E era um pouco irônico que eu nunca havia tentado perseguir o meu. O maior desafio agora é jogar pela Dinamarca na Copa do Mundo. É por isso que eu estou aqui no Brasil.

Anders Hofman, ao UOL

Anders Hofman, dinamarquês que quer virar jogador profissional no Brasil

Colocou na cabeça que o Brasil era o destino ideal, para aprender com os melhores, e se instalou no Rio de Janeiro. Natural da Escandinávia, ele fez o caminho inverso da maioria dos boleiros brasileiros, cuja principal meta é defender um clube europeu. Aprendeu português na marra, com a ajuda do ChatGPT e a imersão completa no local. Desde então, o "viking dinamarquês" vem treinando três vezes por dia, seja em campo ou na praia, enquanto tenta vestir a camisa de um time daqui.

Normalmente se joga aqui e vai para a Europa depois, né? Mas eu vou começar a minha carreira no Brasil. Eu sei que eu sou um gringo, sou um viking da Dinamarca, e que ninguém da Escandinávia, até Martin Braithwaite agora no Grêmio, tinha jogado aqui antes.